الخميس 22 فبراير 2024
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محافظات

فوز الطفل بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المبتكر الصغير

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فوز عمر فتحي محمد العزبي، تلميذ بمدرسة سعاد زغلول الإبتدائية، بمديرية كفر الشيخ الفائز بالمركز الأول،  في "المسابقة القومية للمبتكر الصغير"، للمرحلة الإبتدائية، ضمن المسابقة التي أجريت على مستوى الجمهورية، للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023/2024، والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار  "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، مقدمًا التهنئة للطفل ولأسرته ومشرفيه.

 

الوزارة تحرص على إعداد جيل قادر علي الابتكار

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،، أن المسابقة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع والبحث العلمي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ومواكبة تحديات المستقبل، وفي إطار رؤية الوزارة لتعزيز الإبداع والتفكير الإبداعي بين الطلاب.

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الأفكار والابتكارات والمهارات الريادية بين الطلاب الموهوبين في جميع المراحل الدراسية وتحفيزهم على التفكير الخلاق، وإتاحة حلول جديدة تواجه التحديات العلمية والتقنية، وتدريب الطلاب الباحثين على منهجية الاستقصاء العلمي في البحث والتفكير.

الطلاب يشتركون في تلك المسابقة بأفكار ومشاريع في مجالات متنوعة قابلة للتنفيذ الفعلي

وأوضح "عبدالله"، أن الطلاب يشتركون في تلك المسابقة بأفكار ومشاريع في مجالات متنوعة قابلة للتنفيذ الفعلي من واقع المقررات الدراسية أو موضوعات أخرى لكل مرحلة على أساس علمي، وأن موضوعات المسابقة تضمنت للمرحلة الابتدائية ابتكار وسيلة أو إيجاد مصادر بديلة لترشيد استهلاك المياه، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية وتتضمن تصميم مشروع لترشيد الطاقة الكهربية، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية وتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات (الطب، الصناعة، البيئة)، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية.

 شروط المسابقة

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن شروط المسابقة هى ألا يكون قد سبق حصول المشروع المقدم على أى مركز في مسابقات أخرى، وأن يكون قائم على عمل فردي لا يشترك فيه أكثر من طالب، وتعتمد فكرة العمل المقدم على الابتكار والتجديد وأن يكون قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية، وأن تكون خامات المشروع متوفرة في البيئة، وأن يقدم المشروع مكتوب ورقيا مع تصميم (رسم كروكي)، للعمل موضح بها اسم ونوع المشروع مرفق به تقرير مفصل عن الفكرة العلمية، ولديه الوعي بمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

تعليم كفر الشيخ المبتكر الصغير عمر فتحي وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ

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