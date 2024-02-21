الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم

نهائي دوري مراكز
نهائي دوري مراكز الشباب

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البيشبشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم فى نسخته العاشرة 2024، بنادى سخا الرياضي، والتى انتهت بفوز فريق محلة دياى بأحادية نظيفة، أمام فريق سنهور المدينة، حيث شارك في الدورى 52 مركز شباب، من خلال 128 مباراة وبمشاركة 1560 لاعبا و384 حكما، ليتم تصعيد 24 فريق للمشاركة بالدوري على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء السعيد عمارة، والمهندس عادل النجار، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.


- محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة للفريق الفائز 

وقدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لفريق محلة دياي لحصوله علي المركز الأول للمرة الثانية علي التوالي والثالثة في تاريخه وفوزه أمام فريق سنهور المدينة بـ "هدف لاشيء" أحرزه، اللاعب "محمد سيد أحمد عامر" في الدقيقة الـ " 14" من الشوط الأول من المباراة، ليتم تتويجه بطلًا لدورى مراكز الشباب بمحافظة كفرالشيخ للعام 2024م

وكرم محافظ كفرالشيخ، حكام المباراة عباس حسن محمد، حكم الساحة، ماهر كامل رمضان، حكم مساعد أول، طارق عبده ابراهيم، حكم مساعد ثاني، خالد محمود لطفي،  حكم رابع، نادر قمر الدولة، حكم أول.

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وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يولى اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيا، والإهتمام بالاندية الرياضية على مستوى المحافظة، وإقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة وتحسين القوة البدنية للشباب، واستغلال طاقاتهم فى المجتمع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن دوري مراكز الشباب هو حدثٌ مهم للغاية، حيث إنه يتيح للشباب فرصة إبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية. 

كما أنه يُساهم في غرس روح التعاون والتنافس الشريف بينهم، كما أن محافظة كفر الشيخ تُولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والشباب. ونحن نسعى جاهدين لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لدعمهم وتطوير مهاراتهم، تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن فعاليات الدوري تمت بمشاركة ٢٤ فريقا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات للمشاركة بدور الثمانية الذي انتهى بالفرق المصعيدة لدور الأربعة وهم: "محلة دياي - روينة - سنهور - مسير"، حيث بلغت عدد المبارايات (۱۲۸ مباراة) بعدد أهداف ( ٥٧٢) هدفا مضيفًا أن أقوى هجوم بالدوري فريق مركز شباب روينة (٥١ هدفا) أقوى دفاع بالدوري فريق مركز شباب محلة دياي (7 أهداف) أقل الفرق حصولًا على إنذارات فريق مركز شباب لاصيفر.

كرة القدم شباب كفر الشيخ فريق روينة فريق محلة دياي فريق مسير

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