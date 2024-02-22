الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعا ببلطيم في كفر الشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق، بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرًا لمخالفات متنوعة لعدد من المحلات التجارية والمخابز منها 7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر عدم إعلان سعر، و4 محاضر شهادة صحية، و5 محاضر نظافة، ومحضرين جزارة، وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز والمحلات التجارية والأسواق، للإطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا بتوفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بفوه

ومؤخرا، أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن افتتاح منفذًا جديدًا لمعرض "أهلا رمضان" بمركز فوة لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية، مؤكدًا أن المعروضات فى معرض "أهلًا رمضان" أسعارها تنافسية، وذلك لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، 

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلًا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق، لافتًا أن هذا المعرض يقام فى إطار تنفيذ مبادرة أهلًا رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية إحتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وشدد المحافظ على ضرورة  بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، وذلك من خلال التوسع فى إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطرى، وإعلان قوائم اسعار البيع للمواطنين وضبط الاسواق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

مركز فوه مركز بلطيم اهلا رمضان حملة تموينية محافظة كفر الشيخ

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