الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة كفر الشيخ" يطمئن على سير العمل بالمستشفيات

الجولة
الجولة

زار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الإدارة العامة للصيدلة بكفر الشيخ، للإطمئنان على سير العمل.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة، الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبدالعليم، مساعد وكيل وزارة  الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة مني الشهاوي، مدير الإدارة العامة للصيدلة بكفر الشيخ.

وأجرى وكيل الوزارة بعمل جولة للمرور على جميع مخازن الإدارة والمستلزمات الطبية ومخازن القوافل الطبيه والألبان والتطعيمات والأمصال، وتم استعراض إنجازات الإدارة خلال الجولة التفقدية كما تم عمل اجتماع في نهاية المرور لمناقشة ترشيد استخدام المضادات الميكروبات بالمستشفيات، وأيضا استعراض بعض تحديات عملية الشراء.                                          
 

تدريب الصيادلة وتأهيلهم للدورات التدريبية

 كما تم مناقشة تدريب الصيادلة وتأهيلهم للدورات التدريبية باستمرار من خلال مديرية الصحة، وكذلك اليقظة الصيدلية وتشجيع الابلاغ على مركز اليقظة الصيدلية بالإدارة المركزية للصيدلة

واختتمت الزيارة بتناول محاضرات عن GSP والدوره المستندية وسلسله التبريد وكيفيه تفادي الأخطاء الدوائيه ومبادئ الصيدلة وعن التفتيش المالي والإداري والحقوق والواجبات، وكذلك عن القياده الفعالة، مع استعراض المشروعات المقدمه من الصيادلة.

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 كما أكد وكيل وزاره الصحه بكفر الشيخ، على دور الصيدلي الفعال ونماذج الصيدلة المشرفة ودعم المديرية لإعداد كوادر قادرة على القيادة، مشيدًا بالمجهود المبذول من الصيادلة في ظل دعم القيادات وان التوسع في تطبيق تخصصات الصيدلة أمر حتمي من اليقظة الصيدلية واقتصاديات الدواء والمعلومات الدوائية وغيره من الخدمات الصيدلية لتحقيق الاستخدام الرشيد للدواء وخاصة المضادات الحيوية.

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