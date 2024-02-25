الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرضي "أهلًا رمضان" بمركزي بيلا وبرج البرلس في كفر الشيخ

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، افتتاح المنفذ الثاني لمعرض «أهلًا رمضان» بمدينة بيلا بحديقة السلام، وذلك لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية، بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" ببرج البرلس

كما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، افتتاح منفذ جديد لمعرض "أهلًا رمضان" بمدينة برج البرلس بجوار مجلس مدينة برج البرلس، تحت إشراف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أسعار المعروضات في معرض «أهلًا رمضان» تنافسية مقارنة بمثيلاتها عن الأسواق، وذلك لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالتوسع في فتح المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة بكل مراكز المحافظة، وفتح منافذ «أهلًا رمضان» بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق.

وأشار إلى أن هذا المعرض يُقام في إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تُقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، ويتضمن المعرض كل أنواع السلع من أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

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