الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

طالب بكفر الشيخ يحصد المركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM

الطالب أحمد حنفي
الطالب أحمد حنفي

استطاع الطالب أحمد حفني حسن عبده، الطالب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا Stem بمحافظة كفر الشيخ حصد المركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالب أحمد حفني حسن عبده، الطالب الفائز بالمركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM، على هذا التميز والأداء المشرف، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، من خلال المشاركة في برامج الأنشطة التربوية التي تُعبر عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

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وأعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز أحمد حنفي حسن عبده، طالب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بالمركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM.

وأشارت الدكتورة علاء جودة، وكيل  المديرية، إلى أنّ المسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM شملت المقالات العلمية، وتضمنت موضوعات «الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وعلم الأحياء الدقيقة، وقصص الخيال العلمي والتي تتضمن «كتابة نظرية علمية واقعية مبني عليها خيال علمي» بهدف تنمية مهارات الكتابة والإبداع.

 

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