الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشوارع دسوق

تركيب الأغطية
تركيب الأغطية

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد،  جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق فى تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشوارع مدينة دسوق بإجمالى 30 صفاية كمرحلة أولى، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن صفايات الأمطار تساعد على تصريف مياه الأمطار بعيدًا عن المبانى والأرصفة، ويحافظ على سلامة الممتلكات والبنية التحتية، ويضفى مظهرًا جماليًا على المبانى والأرصفة، ويساهم فى تحسين مظهر المدن بشكل عام.

 

الارتقاء بمنظومة النظافة وتمهيد الطرق وتطهير شبكات الصرف الصحي

وأكد، أنه قد تم شن حملات نظافة مكثفة  ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي.

txt

تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعا ببلطيم في كفر الشيخ

كما تابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة  كفرالشيخ، برئاسة أحمد عيسى، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 180 طن قمامة، من أحياء وشوارع  وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف  ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، في حملات النظافة برفع 110 طن مخلفات قمامة،  بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى من بينها " قري محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب"، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

أمطار كفر الشيخ شوارع دسوق محافظة كفر الشيخ مركز دسوق صفايات الامطار

مواد متعلقة

طالب بكفر الشيخ يحصد المركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM

فوز الطفل بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المبتكر الصغير

وكيل "صحة كفر الشيخ" يطمئن على سير العمل بالمستشفيات

تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعا ببلطيم في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم

سحب عينات وتحرير محاضر للمحال والمطاعم والمخابز السياحية المخالفة بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يغلق منشأتين طبيتين لمخالفة الاشتراطات الصحية

غدًا.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا فى كفر الشيخ

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم