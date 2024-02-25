محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشوارع دسوق

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق فى تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشوارع مدينة دسوق بإجمالى 30 صفاية كمرحلة أولى، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن صفايات الأمطار تساعد على تصريف مياه الأمطار بعيدًا عن المبانى والأرصفة، ويحافظ على سلامة الممتلكات والبنية التحتية، ويضفى مظهرًا جماليًا على المبانى والأرصفة، ويساهم فى تحسين مظهر المدن بشكل عام.

الارتقاء بمنظومة النظافة وتمهيد الطرق وتطهير شبكات الصرف الصحي

وأكد، أنه قد تم شن حملات نظافة مكثفة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي.

كما تابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة أحمد عيسى، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 180 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، في حملات النظافة برفع 110 طن مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى من بينها " قري محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب"، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.