الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مسابقة فنية للأشغال اليدوية للنشء بمراكز شباب بيلا في كفر الشيخ

مسابقة فنية
مسابقة فنية

نظَّمت إدارة شباب بيلا، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الفنية في الأشغال اليدوية للنشء خلال فبراير الجاري بمراكز الشباب التابعة بمشاركة 25 طليعًا وطليعة بمركز شباب ابشان وتخضع الأعمال الفنية للتحكيم بالإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفائزة للمنافسة على مستوى المديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنمية المواهب الإبداعية ودعمها بتقديم الإمكانيات بمراكز الشباب، مضيفًا أن المسابقة التي تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية مستمرة على مستوى الإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفنية الفائزة لتخضع للجنة التحكيم بالمديرية لتقييمها وإعلان الفائزين بالمسابقة على مستوى المحافظة.

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وتضمنت الورشة تدريب الطلائع على عمل فوانيس وزينة رمضان، قدمتها سمر متولى، مدربة الأشغال اليدوية والحرفية، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء،  ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.

ورش تدريبية للمبادرة الوطنية «دوّي»

وتقدم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على مدار الشهور القليلة المقبلة الورش التدريبية للمبادرة الوطنية «دوّي» تحت شعار "بحكايتك تكمل.. حكايتهم" بمراكز شباب المحافظة، لأعضاء برلمان الطلائع والشباب واليوم تبدأ بمركزى شباب كفر الشيخ وكفر تيدا ويستمر عملها بمراكز شباب شنو وميت الديبة.

من جانبه، فقد أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المستهدف من المبادرة 1200 مستفيد من النشء والشباب في المرحله العمريه من  14 حتى 18 عامًا للنشء ومن 18 حتى  40 عامًا للشباب " والقيادات المجتمعية والأسر، ويكون نتاج الورش  التدريبية الأربعون، 100 مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع وتنفيذ نوادي المشاهدة الذي تعرض " فيلم بداية الخيط " وتسلط "دوي" الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

قدم الورش التدريبية نعيم سليمان ومنى زيد، مدربى المبادرة وتناقش المبادرة محاور ثرية خلال عقد الحوار المجتمعي تشمل "الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني والزملاء من فريق عمل ادارة البرلمان والتعليم المدني ومديري الإدارات الفرعية مقر الورش التدريبية.

تضم "دوّي" العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات الشريكة "وزارة الشباب والرياضة، الصحة والسكان، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الثقافة،  القوى العاملة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن في مصر، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط - مؤسسة كير مصر للتنمية".

مسابقة فنية اشغال يدوية شباب بيلا مراكز الشباب شباب كفر الشيخ

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