دورات تدريبية لمسئولي الوحدات الصحية بكفر الشيخ على ركن المشورة للأطفال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه انطلاقًا من تكامل دور الوحدات الصحية مع الوعي المجتمعي في العناية بالطفل والوقاية من المرض والمتابعة الصحيحة لحالته، فتم إقامة دورة تدريبية لعدد من الأطباء وهيئة التمريض، على الرسائل الصحية للعناية المتكاملة بصحة الطفل "IMCI".

ويأتي ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد شــقويـر وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتعليمات السيدة الدكتورة رندا متولي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، وفريق إشراف إدارة برامج أمراض الطفولة "IMCI" بالمديرية.

ووجه الدكتور محمد شقوير، برفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والعاملين بالوحدات الصحية بالمحافظة، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، بتفعيل برنامج ركن المشورة للأطفال أقل من خمس سنوات CCD بمحافظة كفرالشيخ.

ونسقت إدارة الرعاية المتكاملة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مع الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بالوزارة، بتنفيذ دورات تدريبية لفرق التمريض بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة؛ للتدريب على مهام ومهارات العمل بالبرنامج، وذلك بقاعة تدريب نقابة الصيادلة.

تقييم نمو الطفل البدني والعقلي

وأشار “شقوير”، إلى أن برنامج ركن المشورة للأطفال أقل من خمس سنوات يهدف إلى تقييم نمو الطفل البدني والعقلي، ومتابعة مراحل النمو والتطور للطفل، وتعليم الأم كيفية التواصل مع الطفل، كما يهدف إلى تعليم الأم التغذية السليمة للطفل، وأهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ ٦ شهور الأولى من عمر الطفل.

ولفت وكيل وزارة الصحة بنهاية الدورة التدريبية إلى أهمية برامج أمراض الطفولة في نشر الوعي الصحيح بكيفية تنمية مهارات الطفل ومتابعة نموه العقلي والبدني، وعلي أعمال ركن المشورة وكيفية تقييم حالة الطفل وإعطاء النصائح المناسبة للقائمين علي رعايته، أن محافظة كفر الشيخ هي الأولي التي تطبقت ركن المشورة علي 111 وحدة صحية ومركز طب الأسرة.