ندوة تثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكرى وأثره على الأمن القومى فى كفرالشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ندوة تثقيفية حول "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي" ضمن خطة النادي الثقافي بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بحضور 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادى الثقافي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

تقديم الفكر المستنير للشباب

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب من خلال مراكز الشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلًا صحيحًا من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

وأكد تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الهدامة من خلال الندوات التوعوية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، ودورهم في التوعية وتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب، وأدار اللقاء فضيلة الشيخ ثروت محمد نبيه من مديرية الأوقاف بكفرالشيخ.

وتقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفرالشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ همت مصطفى منسق النادي الثقافي بالمحافظة.

ومؤخرًا، فقد نظمت إدارة شباب بيلا، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، المسابقة الفنية في الأشغال اليدوية للنشء خلال شهر فبراير الجاري بمراكز الشباب التابعة بمشاركة 25 طليعًا وطليعة بمركز شباب إبشان وتخضع الأعمال الفنية للتحكيم بالإدارات الفرعية، ويتم تصعيد الأعمال الفائزة للمنافسة على مستوى المديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تنمية المواهب الإبداعية ودعمها بتقديم كل الإمكانات بمراكز الشباب، مضيفًا أن المسابقة التي تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية مستمرة على مستوى الإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفنية الفائزة لتخضع للجنة التحكيم بالمديرية لتقييمها وإعلان الفائزين بالمسابقة على مستوى المحافظة.