الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكرى وأثره على الأمن القومى فى كفرالشيخ

الندوة
الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ندوة تثقيفية حول "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي" ضمن خطة النادي الثقافي بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بحضور 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادى الثقافي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

 

  • تقديم الفكر المستنير للشباب

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب من خلال مراكز الشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلًا صحيحًا من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

txt

مسابقة فنية للأشغال اليدوية للنشء بمراكز شباب بيلا في كفر الشيخ

وأكد تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الهدامة من خلال الندوات التوعوية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، ودورهم في التوعية وتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب، وأدار اللقاء فضيلة الشيخ ثروت محمد نبيه من مديرية الأوقاف بكفرالشيخ.

وتقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفرالشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ همت مصطفى منسق النادي الثقافي بالمحافظة.

ومؤخرًا، فقد نظمت إدارة شباب بيلا، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، المسابقة الفنية في الأشغال اليدوية للنشء خلال شهر فبراير الجاري بمراكز الشباب التابعة بمشاركة 25 طليعًا وطليعة بمركز شباب إبشان وتخضع الأعمال الفنية للتحكيم بالإدارات الفرعية، ويتم تصعيد الأعمال الفائزة للمنافسة على مستوى المديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تنمية المواهب الإبداعية ودعمها بتقديم كل الإمكانات بمراكز الشباب، مضيفًا أن المسابقة التي تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية مستمرة على مستوى الإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفنية الفائزة لتخضع للجنة التحكيم بالمديرية لتقييمها وإعلان الفائزين بالمسابقة على مستوى المحافظة.

 

الأمن القومي الارهاب الفكري ندوة تثقيفية شباب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

عاجل| تنبيه هام من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

بعد رأس الحكمة.. صحف سعودية تكشف عن صفقة ضخمة بشأن «رأس جميلة» بشرم الشيخ

إخماد حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم