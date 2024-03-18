تطورات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بقرى مطوبس في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، اليوم، انتهاء مشروعات المجمعات الحكومية بـ5 قرى بمركز مطوبس، "منية المرشد _ برمبال _ البصراط _ الجزيرة الخضراء _ بني بكار"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن تكلفة هذه المجمعات بلغت 46.5 مليون جنيه، وتضم العديد من الخدمات الحكومية المتنوعة منها، خدمات الإدارة المحلية، وخدمات البريد، وخدمات التضامن الإجتماعى، وجارى التجهيز لخدمات السجل المدنى والشهر العقارى والتموين، فضلًا عن المراكز التكنولوجية لتسهيل إستقبال وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات تأتى فى إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية للمواطنين فى القرى، وتخفيف العبء عنهم، وتوفير الوقت والجهد فى تلقي الخدمات وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وتشهد 18 قرية و187 تابعا لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مشروعات حياة كريمة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبذل الدولة جهودا كبيرا في تطوير الريف المصري بالمحافظات، وتم اختيار مركز مطوبس في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، لإقامة 603 مشروعًا متنوعًا.

ويضم مركز مطوبس 18 قرية موزعة على 5 وحدات محلية بإجمالي 187 قرية وتابع، وتعداد السكان 357530 نسمة، بما يعادل 10% من سكان المحافظة، وسكان الريف بالنسبة للمدينة تبلغ 93.6%نسمة بما يعادل 330164 نسمة، وتبلغ مساحة المركز 363.73 كم بما يعادل 10% من مساحة المحافظة، والحدود الإدارية لمركز مطوبس، شمالاُ 38 كم على البحر المتوسط، وجنوبًا مدينة فوه وسيدي سالم، وغربا 42 كم على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، وشرقًا بطول 35 كم على ضفاف بحيرة البرلس.