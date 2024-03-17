الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعادة تطهير صفايات الأمطار بمدينة دسوق فى كفرالشيخ

تطهير بيارات الصرف
تطهير بيارات الصرف

كلف جمال ساطور، مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ،  جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الاحياء بسرعة إعادة جميع صفايات الأمطار بجميع أنحاء المدينة، والعمل تباعا باستمرار حتى الانتهاء من التطهير، لافتا أنه يتم تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا علي ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين.

مسح وتمهيد الشوارع والمداخل بالقرى

وأكد رئيس دسوق، أنه أيضا يتم العمل بإستمرار العمل على مسح وتمهيد وتسوية الشوارع والمداخل بالقري، إذ شهدت قرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب استمرار العمل بحملة على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية تنسيقا مع جهاز النظافة والتجميل.

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حملات نظافة مكثفة بمركزي بلطيم وبيلا في كفر الشيخ

 

رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالشوارع

ويأتي ذلك بالإضافة الى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، والقيام بجولات ميدانية بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة ورفع كفاءة الانارة العامة بشوارع القرى، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس الشوارع بقرى دسوق، كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، وإصلاح  أغطية المياه والصرف الصحي بالإضافة الى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم قد كلف رؤساء المدن والمراكز بضرورة شن حملات نظافة مكثفة 

مركز دسوق مياه الأمطار محافظة كفر الشيخ جمال ساطور حملات نظافة

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