الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة كفرالشيخ" تقدم خدمات "100 مليون صحة" بأماكن التجمعات طوال رمضان

انتشار الفرق الطبية
انتشار الفرق الطبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، التزام إدارات دسوق، بلطيم، مطوبس، قلين، الرياض، فوه، الحامول، وكفر الشيخ، الصحية، بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بتقديم الخدمة للمواطنين بأماكن التجمعات مساء وأمام المساجد بعد صلاه التراويح.

انتشار الفرق الطبية في أماكن الصلاة والمصالح الحكومية

وأكدت المديرية أن ذلك يأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ تواصل الفرق الطبية للمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وانتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية صباحًا، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارات، وذلك لخدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم.

txt

تدريب الفتيات على تصنيع الكليم اليدوى بفوه فى كفر الشيخ

يأتي ذلك بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين

وأشاد الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، بالحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي فى المدارس والمساجد والوحدات الصحية، حيث تم تدريب الفرق الطبية علي كل أعمال المبادرة، كما أشاد أيضا بجهود الفرق الطبية المتنقلة فى جميع قرى ومدن المحافظة التى تحرص على أداء الواجب الوطنى نحو جميع المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تم تخصيص الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ مليون صحة.

فرق طبية صحة كفر الشيخ مساجد كفر الشيخ , الرئيس السيسي صلاة التراويح

مواد متعلقة

للتشجيع على زيادة الإنتاج.. ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية فى كفرالشيخ

حملات تموينية مكثفة بمركزى دسوق وبلطيم فى كفرالشيخ

حملات نظافة مكبرة بقرى مركز دسوق في كفر الشيخ

تقديم 35 طلب ترخيص متنوع وإصدار 18 رخصة فورية بالمركز التكنولوجي بكفر الشيخ

تمويل 70 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

تدريب الفتيات على تصنيع الكليم اليدوى بفوه فى كفر الشيخ

أبرز المعلومات عن قسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بيلا في كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ: إدراج برامج توعوية عن مخاطر الإدمان الإلكتروني

الأكثر قراءة

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

القبض على فتاة التيك توك "جوليا" بتهمة بث فيديوهات منافية للآداب

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

جمعية رجال الأعمال: توحيد سعر الصرف مشجع للاستثمار الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة