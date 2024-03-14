"صحة كفرالشيخ" تقدم خدمات "100 مليون صحة" بأماكن التجمعات طوال رمضان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، التزام إدارات دسوق، بلطيم، مطوبس، قلين، الرياض، فوه، الحامول، وكفر الشيخ، الصحية، بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بتقديم الخدمة للمواطنين بأماكن التجمعات مساء وأمام المساجد بعد صلاه التراويح.

انتشار الفرق الطبية في أماكن الصلاة والمصالح الحكومية

وأكدت المديرية أن ذلك يأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ تواصل الفرق الطبية للمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وانتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية صباحًا، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارات، وذلك لخدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم.

يأتي ذلك بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين

وأشاد الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، بالحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي فى المدارس والمساجد والوحدات الصحية، حيث تم تدريب الفرق الطبية علي كل أعمال المبادرة، كما أشاد أيضا بجهود الفرق الطبية المتنقلة فى جميع قرى ومدن المحافظة التى تحرص على أداء الواجب الوطنى نحو جميع المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تم تخصيص الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ مليون صحة.