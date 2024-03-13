تمويل 70 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، مديرية التضامن الاجتماعي، في تمويل 70مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف بجانب محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

تمويل 70 مشروعًا بـ1.4 جنيه

وأكد عادل درغام، مدير جمعية "الأورمان" بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تمويل 70 مشروعًا بتكلفة مليون وأربعمائة ألف جنيه لكل مشروع للأسر الأولى بالرعاية، لكل مشروع 20 ألف جنيه على دفعتين تُسدد الدفعة الأولى وهي 10 آلاف جنيه والنصف الآخر منحة لا تُرد لإنجاح المشروع، وذلك عن طريق المحافظ البنكية.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن المساعدات المالية المُقدمة من جمعية الأورمان، استهدفت الأسر الأولى بالرعاية، وأن جمعية الأورمان سلَّمت المساعدات المالية عن طريق المحافظ البنكية والمساعدات المقدمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.