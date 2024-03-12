أهالى كفرالشيخ عن "القافلة الطبية" المجانية: صحتنا فى إيد أمينة

عبّر أهالي محافظة كفرالشيخ عن شكرهم وامتنانهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوجيهاته بتنظيم قافلة طبية مكبرة لعلاج المرضى غير القادرين مجانًا وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والعمليات وتقديم كل الرعاية الطبية كل ذلك بشكل مجاني، جاء ذلك في القافلة التي نظمتها جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

المستفيدون يوجهون الشكر للرئيس السيسي

وأكدت فهمية السيد، المقيمة بمركز كفرالشيخ والمستفيد من القافلة، أن القافلة الطبية المجانية التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاءت على مستوي عالٍ، موضحة أن القافلة قامت بملحمة عظيمة أسهمت من خلالها بتخفيف العبء عن الكثير من المرضى بمختلف تخصصاتها، ودعمت بشكل كبير محدودي الدخل وغير القادرين، مقدمة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بعمل تلك القافلة الطبية، للوقوف بجانب محدودي الدخل والاهتمام بصحتهم على أكمل وجه.

وقال حسن عبدالحميد، المقيم بمركز الحامول والمستفيد من القافلة: "الغلابة اللي ممعهومش هيتعالجوا، الحمد لله، ربنا يكرمك يا سيادة الريس ربنا يكرمك، بنتعالج من غير ولا جنيه"، لافتًا إلى أن جميع الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها القافلة مميزة للغاية وكلها مجانًا، مشيدًا بالدور المجتمعي الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كل المجالات، من أجل الوقوف بجانب محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

فيما أعربت رباب أبوهلال، المقيمة بإحدى قرى مركز الرياض والمستفيد من القافلة، عن فرحتها بتلك القافلة التي أخذتها من باب منزلها لباب المستشفي من أجل علاجها مجانًا على أيدي أطباء متخصصين، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار توجيهاته بعمل تلك القافلة.

ونظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية علاجية في مختلف التخصصات بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعي، ولتوقيع الكشف الطبي مجانًا على المرضى الأولى للرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوقوف بجانب محدودي الدخل والاهتمام بهم.

وكشف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على كل المرضى الأولى بالرعاية في جميع التخصصات بقافلة طبية، اليوم الثلاثاء، وذلك لأهالي مراكز سيدي سالم وكفرالشيخ والحامول، وكانت القرى المستفيدة في تلك المراكز كالآتي "عزبة عاشور، النجار، أبوعليوة، وأبوعطية" التابعين لمركز سيدى سالم.

