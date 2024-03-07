الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية لشهر رمضان المبارك بافتتاح 16 منفذًا لمعارض "أهلًا رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتوفير احتیاجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان

قال محافظ كفر الشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، والأسماك والبقوليات، بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20%، وتصل الي 30٪؜ علي بعض السلع، مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو غش تجاري.

عناوين ومواعيد معارض أهلا رمضان

وعناوين ومواعيد  منافذ أهلا رمضان كالآتي: " المنفذ الأول لمعرض أهلًا رمضان بمدينة كفر الشيخ، أمام مسجد الخياط من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، والمنفذ الثاني بمدينة كفر الشيخ، بميدان الـ 47 من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة قلين، بجوار السكة الحديد من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بسيدي سالم، بشارع 23 يوليو مقابل كنيسة مار جرجس من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الرياض، أمام المحكمة من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بيلا، بجوار بنزايون القديم من الساعة من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، والمعرض الثاني بمدينة بيلا، بحديقة السلام من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الحامول، بشارع العاشر من رمضان مقابل المستشفى المركزى من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

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هذا بالإضافة إلى، معرض أهلًا رمضان بمدينة بلطيم، بجوار السوق القطاعي من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة دسوق، بالميدان الإبراهيمي  من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان الثاني بمدينة دسوق، بكورنيش النيل بالفحص المرورى من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة فوة، بحديقة العائلات من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مطوبس، أمام مجلس المدينة من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة برج البرلس، بجوار مجلس المدينة بطريق الكورنيش، من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة سيدي غازي، أمام مجلس المدينة وشادر اللحوم بجوار جمعية خير بلدنا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مسير، بجوار مكتب البريد من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

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