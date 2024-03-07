انطلاق مسيرة المشى فى كفر الشيح احتفالًا باليوم العالمى للمرأة

انطلقت مسيرة المشى احتفالا باليوم العالمي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 300 فتاة من عضوات مراكز شباب المحافظة، برعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ وبالتزامن مع انطلاق المسيرة بجميع محافظات مصر، بإشارة بدء أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى تمام الثانية عشرة ظهرًا.

وتقدم مسيرة المشى احتفالا باليوم العالمي للمرأة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، التى بدأت من أمام بوابة نادى كفر الشيخ، مرورًا بديوان مديرية الشباب والرياضة حتى نادى الإرادة والتحدي، تلى ذلك تنظيم مسابقات رياضية ترويحية للمشاركات من لعبة الكراسي الموسيقية، شد الحبل، الكرة المتنقلة وغيرها من الألعاب، عكف على تنظيمها فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وبحضور الدكتور محمد هارون من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وفريق عمل المديرية وحضور مديرى الإدارات الفرعية ومسئولى النشاط الرياضى.

تتويج مساهمات المرأة الفعالة

من جهته؛ قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ: إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتى تتويجًا وتقديرا لمساهمات المرأة الفعالة بمجتمعاتها على مدار العقود الماضية في جميع المجالات الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية في بلادنا ومشاركتها في بناء أجيال تحمل المسئولية، موجهًا التحية للأم المصرية وأمهات الشهداء الأبرار، ولكل مصرية قائدة وذلك فى موقعها تحقق النجاح وتدفع مسيرة التنمية قدمًا على أرض مصر.