الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "شباب كفر الشيخ" يفتتح معرض الفنون التراثية لطلائع مصر

الحدث
الحدث

افتتح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، معرض الفنون التراثية لطلائع مصر، بمركز شباب الطايفة بمشاركة أعمال 150 طليعا، البرنامج تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع المديرية، برعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

المعرض يقدم نتاج الورش التدريبية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن المعرض يقدم نتاج الورش التدريبية للبرنامج التدريبي المهارى تحت شعار الفنون التراثية لطلائع مصر، من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ وبيلا على تصميم الاكسسوارات والخيامية والنسيج ووفنون التطريز والشموع الملونة والعطرية والأركت، مضيفًا أن التدريب تم على أيدى مدربين متخصصين في ظل اهتمام وزارة الشباب بتنمية مهارات النشء الإبداعية؛ بهدف حث النشء على الإبداع والحفاظ على الهوية المصرية.

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واستعرض الحضور المعروضات الفنية للمبدعين الصغار، نظمته إدارة تنمية النشء بالمديرية، تابع التنفيذ لبنى أبوالقاسم، مدير إدارة تنمية النشء، من تنفيذ فريق عمل الإدارة ومشرفى النشاط من الإدارات الفرعية، قدم الورش التدريبية دكتورة صفوت شلبي وسلوى إبراهيم، والدكتور عبدالحميد حسن وأحمد عنز.

في وقت سابق، انطلقت فعاليات المهرجان الرياضي الكروس فت (BE FIT) تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، فى الفترة من 4 حتى 7 من مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن المهرجان يتضمن عددا من المسابقات البدنية (be fit)، والتى تهدف إلى قياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعى ويأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وما يتم تنفيذه من فعاليات متنوعة من أجل دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين.

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