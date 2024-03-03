الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بكفر الشيخ

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصٌ مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم جرار زراعي بخلاطة خرسانة على طريق وحيش- برمبال - بمركز مطوبس محافظة كفرالشيخ، وعلى الفور، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يُدعى "عبدالرحمن إبراهيم خطاب" - 11 سنة، طالب بمدرسة وحيش للتعليم الأساسي"، وتم نقله لمستشفى مطوبس المركزي، وجارٍ استخراج تصاريح الدفن، وإصابة 3 أشخاص، وهما "فاضل فتحى البراغيث - 48 سنة، جرح بالساق اليسرى واليد اليسرى، السيد جمعة السيد الصاروخ، 51 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاح (الحالة مستقرة)، أحمد عبده الديساوي - 64 سنة، كسر بالساق اليسرى".

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وتقديم كل أوجه الدعم الطبي للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية دوريًا، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الطفل عبدالرحمن إبراهيم خطاب، مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، داعيًا الله عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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