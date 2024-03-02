جامعة كفرالشيخ تنظم برنامجًا لدعم وتنمية وعى الشباب بالقضايا الاجتماعية

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، البرنامج التثقيفي للقضايا الاجتماعية والتى عقدت بكلية الزراعة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تعد بمثابة مركز للتفكير الحر والابتكار، ويمكن استخدام هذا الدور لتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والتعامل معها بشكل فعال، كما تحرص الجامعة على بناء قيم الشباب وتعزيز القيم الإيجابية بينهم، وتكوين عادات سلوكية إيجابية، وربط الجانب الأكاديمى الذى يدرسه طلبة الجامعة بمتطلبات واحتياجات المجتمع، ودعم بناء منظومة القيم عند الطلبة، لصناعة جيل مؤهل يسهم بفاعلية في تطوير المجتمع والارتقاء به إلى الأفضل.

من جهته؛ أشار الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تنفيذ هذه البرامج يأتي انطلاقا من توجهات الدولة المصرية لدعم وتنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا الاجتماعية وإيمانا بالدور الايجابي الذي تقدمة الجامعة في المساهمة بتنمية الشباب والوصول بهم إلى مستقبل مشرق وزاهر.



وافتتح البرنامج التثقيفي للقضايا الاجتماعية بمحاضرة عن ترشيد الاستهلاك مدخل لبناء اقتصاد قوي – برنامج الحماية الاجتماعية الجديدة فى موازنة الدولة مدخل فى تخفيف الأعباء، التى حاضرها الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما شهد البرنامج عددا من المحاضرات التي تناولت: الشائعات خطر داهم دائم على الأوطان حاضرها الدكتور طارق عطية أستاذ الاجتماع بكلية الزراعة، والتفكير الإيجابي والهوية الوطنية حاضرها الدكتور فاتن قنصوة رئيس قسم علم النفس بكلية الأداب، وتوجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة حاضرها الدكتور مي رمضان مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.