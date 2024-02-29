الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة كفر الشيخ تنظم دورة لتنمية وصقل المهارات الكشفية والإرشادية للجوالة

الدورة
الدورة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، دورة تنمية وصقل المهارات الكشفيه والإرشادية للجوالة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.


وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنفيذ هذه الدورات يأتي في إطار اهتمام الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، بالدور التفاعلي لطلبة الجامعة وكيفية القيام بدور قيادي سواء دور الطالب كقائد أو مساعد قائد لوحدات الجوالة بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدورات للإسهام فى صقل وتنميه وتطوير القيادات الطلابيه بالجامعة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن برنامج الدورة شمل العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية والتى تضمنت: الافتتاح والتعرف علي اهداف وأغراض الدوره، الحركة الكشفية بين الماضي والحاضر والمستقبل، مبادئ الاسعافات الاوليه، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهارات الكشفيه والإرشادية، ورش عمل متنوعة، الختام وتوزيع إفادات للحضور.

 

  • كلية التربية الرياضية تحصد المركز الثانى فى العروض الرياضية

وأعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول كلية التربية الرياضية على المركز الثانى بفارق نقطه واحده عن صاحبه المركز الأول جامعه المنوفيه فى العروض الرياضية على مستوى الكليات المتخصصة والجامعات المصرية، مهنأُ فريق الجامعة لما حققوه من إنجاز كبير متمنيًا لهم المزيد من التوفيق.


وشاركت جامعة كفر الشيخ فى العروض الرياضية على مستوى الكليات المتخصصة والجامعات المصرية، التى انطلقت 17 فبراير الجاري، والتي أشرف على تنظيمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابى بالوزارة، بمشاركة 17 كلية تربية رياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، و14 معهدا أزهريا، بالإضافة إلى 15 مدرسة رياضية، وبلغ عدد المشاركين 1500 طالب وطالبة بجميع المستويات.


وجاءت مشاركة فريق كلية التربية الرياضية بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم عكاشة عميد الكلية، والدكتور أحمد زينة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور صبحي سراج رئيس قسم الترويح الرياضي ووكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب الأسبق.


ووجه رئيس الجامعة الشكر لكلية التربية الرياضية والطلبة المشاركين فى اللقاء على أدائهم المشرف ومجهوداتهم الكبيره التى قدموها خلال فعاليات المسابقة متمنيًا لهم دوام الرقى والتقدم، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى إخراج الطاقات الإبداعية للشباب وتعزيز قيم الولاء والانتماء، والتعبير بشكل فنى وإبداعي عن نجاحات وإنجازات مصر عبر التاريخ، وذلك من خلال رسم لوحات فنية من خلال العروض الرياضية، إلى جانب التقارب والتعارف الذي تحققه هذه التجمعات الشبابية بين المشاركين على مستوى الجمهورية.


ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق جامعة كفر الشيخ لحصوله على هذا المركز المتقدم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق، مشيرًا إلى أن الفرق المشاركة تنافست بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر وكانت لجنة التحكيم من أساتذة كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، وقد حصل فريق كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ على مكافأه ماليه قدرها 10 آلاف جنيه.

مهارات كشفية مهارات ارشادية جامعة كفر الشيخ محافظة كفرالشيخ وزارة الشباب

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