الإثنين 26 فبراير 2024
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محافظات

استبدال وحدات الإضاءة القديمة بشوارع كفر الشيخ بـ"LED" موفرة للطاقة

اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة فى جميع أنحاء المحافظة، مكلفًا بإستبدال وحدات الإضاءة القديمة بوحدات "LED" موفرة للطاقة، وتركيب كشافات جديدة فى المناطق التى تعانى من نقص الإنارة، وصيانة شبكات الكهرباء المغذية لمنظومة الإنارة، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة إنجاز العمل وتحقيق أفضل النتائج، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادى، وتحسين جودة الحياة.

وتشهد محافظة كفرالشيخ العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات، منها "مشاريع تحسين الطرق، مشاريع تطوير البنية التحتية، مشاريع إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة، مشاريع تنمية الريف، وتسعى المحافظة إلى جذب المزيد من الإستثمارات لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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وتعد منظومة الإنارة العامة من أهم الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين، ولها تأثير كبير على الأمان والنشاط الاقتصادى وجودة الحياة، وتأتى توجيهات محافظ كفرالشيخ برفع كفاءة منظومة الإنارة في إطار حرصه على توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

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