افتتاح المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة التنشيطية في كفر الشيخ

افتتح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة التنشيطية في مستشفى كفر الشيخ العام، وذلك تحت شعار "حقك تنظمي"، يهدف هذا الحدث إلى تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بها.

توفير الخدمات الطبية المتكاملة للأسر والازواج

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية تفعيل دور تنظيم الأسرة في المجتمع.وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأفراد والأسر. وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والتثقيف حول تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، مشددا على أن الحملة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية المتكاملة للأزواج والأسر بما يحقق صحة وسلامة الأفراد ويسهم في بناء مجتمع صحي قوي، مؤكدا على أهمية التوعية بمفهوم التنظيم الأسري وتوفير الخدمات اللازمة للأزواج والأسر لتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

وأشار الدكتور محروس الخولى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إلى أن جميع العيادات المتنقلة تجوب جميع القرى المحرومه من الخدمة لتلبية الاحتياجات غير الملباة من خدمات ووسائل تنظيم الاسرة للمواطنات المنتفعات بالمجان.