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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية للوقاية من الإيدز في "صحة كفر الشيخ"

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ تنظيم فعاليات دورة “البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز”، والتي تستهدف مسؤولي الايدز بالمستشفيات والإدارات الصحية.

ونُظِّمت الدورة التدريبية برعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ، وتحت إشراف الدكتور أحمد الباز، مدير إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.

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وألقى الدكتور إبراهيم عامر، استشاري الباطنة  بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، محاضرة بعنوان “الإجراءات الوقائية قبل وبعد التعرض للوخز لمقدمي الخدمة الطبية”.

وقدم الدكتور عامر خبرته ومعرفته في هذا المجال لمساعدة المشاركين على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية الشخصية والوقاية من انتقال العدوى.

وقدم الدكتور محمد نجيب، المسؤول عن ملف الإيدز والرصد البيئي، محاضرة حول طرق نقل العدوى وطرق الوقاية من الإيدز.

كما قدم الدكتور نجيب شرحًا وافيًا للمشاركين حول كيفية انتقال الفيروس والإجراءات الوقائية الضرورية للحد من انتشاره.

وقدم نصائح وإرشادات عملية للمشاركين حول كيفية التعامل مع الحالات المصابة بالإيدز وكيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكدت مديرية الصحة، أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى توفير المعرفة والمهارات الضرورية لمكافحة الإيدز والحد من انتشاره في البيئة الصحية بكفر الشيخ، وقد تم تنظيمها بجهود مشتركة بين إدارة التدريب والمسؤولين الطبيين المتخصصين في مجال الإيدز.

وأكد الدكتور محمد شقوير،  وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ  أن هذه الدورة التدريبية تسهم في تحسين مستوى الوعي والتدريب لدى فريق الرعاية الصحية، وبالتالي فإنه قد تم  تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماية المجتمع من انتشار الإيدز.

مرض الايدز صحة كفر الشيخ مكافحة الإيدز دورة تدريبية محافظة كفر الشيخ

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