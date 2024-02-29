محافظ كفر الشيخ يتابع توافر السلع الغذائية بمعارض "أهلًا رمضان"

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافر السلع بمعارض "أهلًا رمضان" في جميع أنحاء المحافظة، للتأكد من توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المعارض تُقام في إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، لافتًا إلى أن المعرض يتضمن كل أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.