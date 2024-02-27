"صحة كفر الشيخ": حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بسيدي سالم

نفذت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة سيدي سالم.

وأسفرت الحملة عن المرور على 19 منشأة طبية مرخصة، وضبط 34 منشأة تعمل بدون ترخيص، ووجدت 3 منشآت مغلقة أثناء المرور.

وأكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، على استمرار ملاحقة المخالفين للقانون والضرب على أيديهم للحفاظ على صحة المواطن وتقديم خدمة طبية لائقة في القطاع الخاص.

فيما أوضح الدكتور شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وحذر شقوير، من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو استخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.

وأكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام أيضا على أن وزارة الصحة ستواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بشكل دوري لضمان سلامة وصحة المواطنين.

لجنة الإدارة المركزية للمعامل تزور كفر الشيخ لترخيص 44 معملًا

وفي وقت سابق، فقد أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ عن تواجد لجنة الإدارة المركزية للمعامل في المحافظة.

وهدفت زيارة اللجنة إلى معاينة 44 معملًا تم التقدم بأوراقها لترخيصها، إذ سيتم تقييم المعامل بناءً على شروط الترخيص التي تشمل استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وشروط السلامة والصحة المهنية، والمواصفات والمعايير الفنية.

من جانبه، قال الدكتور محمد شقوير وكيل الوزارة: "تُعد زيارة لجنة الإدارة المركزية للمعامل حدثًا هامًا لمحافظة كفر الشيخ. تهدف هذه الزيارة إلى ضمان التزام جميع المعامل بمعايير الجودة والسلامة، مما سيساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين."

وقالت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام مدير إدارة العلاج الحر: "ندعو جميع أصحاب المعامل التي تم التقدم بأوراقها لترخيصها إلى التعاون مع اللجنة وتقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة."