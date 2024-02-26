الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إجراء 2420 عملية قلب مجانًا لمرضى غير قادرين بكفر الشيخ

إجراء العمليات
إجراء العمليات

 أعلنت جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي وبرعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، تنفيذ عدد 2420 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ بدء العمل وحتى الآن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.


جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.


 إجراء عمليات جراحية لغير القادرين 

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزاة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة، مشيرة أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

 

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من جانبه، فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية السيد المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.


وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.


وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانًا.

التحالف الوطني جمعية الأورمان محافظة كفر الشيخ عمليات القلب أهالي كفر الشيخ

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