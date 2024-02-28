الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة كفر الشيخ": حملة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من عدم المخالفة

حملة على المنشآت
حملة على المنشآت الطبية

نظمت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ، حملة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز كفر الشيخ، إذ أسفرت الحملة عن المرور على 13 منشأة طبية خاصة مرخصة، بينما تم ضبط 4 منشآت تعمل بدون ترخيص وجاري استخراج قرارات غلق لها.

 

وأكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، أهمية هذه الحملات في التأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

 

وأضافت أن الحملة تأتي في إطار حرص إدارة العلاج الحر على حماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الطبية.

 

وأوضحت أن المنشآت التي تم ضبطها تعمل دون ترخيص، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وأن الإدارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

 

ودعت المواطنين إلى التوجه إلى المنشآت الطبية المرخصة فقط، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة بشكل دوري، لضمان حصولهم على أفضل الخدمات الطبية.

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"صحة كفر الشيخ": حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بسيدي سالم

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

 

حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بسيدي سالم
 

ومؤخرا، فقد نفذت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة سيدي سالم، إذ أسفرت الحملة عن المرور على 19 منشأة طبية مرخصة، وضبط 34 منشأة تعمل بدون ترخيص، ووجدت 3 منشآت مغلقة أثناء المرور.

وأكدت أميرة هانم عبد السلام على استمرار ملاحقة المخالفين للقانون والضرب على أيديهم للحفاظ على صحة المواطن وتقديم خدمة طبية لائقة في القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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