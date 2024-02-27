مواعيد فصل الكهرباء عن بيلا بكفر الشيخ الأربعاء والخميس

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة بيلا، غدًا الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي خروج لوحة توزيع بيلا القديمة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها يوم غد الأربعاء هي: «حي نافع - منطقة كنيسة مارِ جرجس - منطقة مجلس مدينة بيلا - منطقة حماد العمدة»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

أماكن فصل الكهرباء الخميس

كما أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات كهرباء بيلا، يوم الخميس بعد غد الموافق 29 فبراير الجاري، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

أوضح قطاع الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع يوم الخميس هي: « أحياء المحكمة ومركز الشرطة والإستاد والمخبز الآلي بمدينة بيلا، وقري إبشان والحوة وأبو بدوي والعلامية» وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشدًا المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا، أنها في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا ييتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المعلنة المذكورة، وأنه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأهابت هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.