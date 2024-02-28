الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيسة «قطاع الرعاية الصحية الأولية» تزور كفرالشيخ

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بـ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، بحضور الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل مديرية الشئون الصحية، وقد جاءت الزيارة من أجل تحسين قطاع الرعاية الصحية الأولية بمستشفيات المحافظة.

 

  • دورة تدريبية للعناية بصحة الطفل

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الصحة عن إقامة دورة تدريبية لعدد من الأطباء وهيئة التمريض بمحافظة كفرالشيخ على الرسائل الصحية للعناية المتكاملة بصحة الطفل IMCI.

ووجه الدكتور محمد شقوير برفع كفاءة أداء الفرق الطبية والعاملين بالوحدات الصحية بالمحافظة، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان بتفعيل برنامج ركن المشورة للأطفال أقل من خمس سنوات CCD بمحافظة كفرالشيخ، قامت إدارة الرعاية المتكاملة بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بالوزارة، بتنفيذ دورات تدريبية لفرق التمريض بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، للتدريب على مهام ومهارات العمل بالبرنامج، وذلك بقاعة تدريب نقابة الصيادلة.

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وأشار إلى أن برنامج ركن المشورة للأطفال أقل من خمس سنوات يهدف إلى تقييم نمو الطفل البدني والعقلي، ومتابعة مراحل النمو والتطور للطفل، وتعليم الأم كيفية التواصل مع الطفل، كما يهدف إلى تعليم الأم التغذية السليمة للطفل، وأهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ٦ أشهر الأولى من عمر الطفل.

وقد أعرب وكيل وزارة الصحة بنهاية الدورة التدريبية لبرامج أمراض الطفولة في نشر الوعي الصحيح بكيفية تنمية مهارات الطفل، وأهمية متابعة نموه العقلي والبدني، وعلى أعمال ركن المشورة وكيفية تقييم حالة الطفل وإعطاء النصائح المناسبة للقائمين على رعايته، أن محافظة كفرالشيخ هي الأولي التي طبقت ركن المشورة على 111 وحدة صحية ومركز طب الأسرة.

 

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