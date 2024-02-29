الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"كفر الشيخ الأزهرية" تُكرم المتفوقين من الطلاب المكفوفين والأخصائيين الاجتماعيين

تكريم الطلاب
تكريم الطلاب

كرم الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ؛ المتفوقين من الطلاب المكفوفين بمعاهد وإدارات المنطقة، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي الذي أقيم لهم بقاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة على مدار أسبوعين، تحت إشراف وتنفيذ مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية طلاب المنطقة بقيادة الدكتورة حسينة عزام رئيس المكتب.

شهد التكريم حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة الوعظ، والأستاذة زينب عبدالحميد، مدير رعاية الطلاب، كما استهدف التكريم المتميزين من موجهي التربية الاجتماعية على مستوى معاهد المنطقة، علاوةً على تكريم الموجه العام لهم الأستاذة أميمة عبدالعزيز، كما تم تكريم الأخصائي المثالي والأخصائية المثالية عن كل إدارة تعليمية.

 

  • تسليم شهادات تقدير

وأفادت رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالمنطقة، بأن التكريم تتضمن تسليم أدرع تقديرية وشهادات تقدير لكافة المكرمين، علاوةً علي حصول المتفوقين من المكفوفين على جوائز مالية قيمة.

كما أوضحت بأن تكريم الطلاب المكفوفين جاء بعد إعداد دورة تدريبية لهم للتعلم على أنظمة الويندوز بالحاسب الآلي، ومعرفة طرق مبتكرة للقراءة والكتابة، وطرق البحث على الانترنت، ومعرفة وسائل التواصل مع الآخرين من خلال البرنامج الناطق الذي قام بشرحه لهم خلال الدورة محمد طه الجريدي، المعلم بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ.

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ومؤخرًا، قام الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بجولة موسعة لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد إدارتي فوه ودسوق التعليمية الأزهرية، حيث استهل جولته بحضور فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمجمع معاهد فتيات فوه الإعدادي والثانوي، ومتابعة سير العمل الإداري بإدارة فوه التعليمية، متابعًا من بعدها معهد قبريط الابتدائي، ومعهد محمد رجب الابتدائي بأجيون المرشح حديثًا لدخول الجودة، للاطمئنان على انتظام العمل بداخل معاهد الإدارة.

كما توجه رئيس المنطقة لمتابعة سير العمل بإدارة دسوق التعليمية وبدأ زيارته بمجمع معاهد شباس الملح، الابتدائي والإعدادي بنين، والثانوي فتيات، كما تابع من بعده معهد فجر الإسلام الابتدائي بكُنيسة الصرادوسي بدسوق.

وخلال جولاته حث رئيس المنطقة هيئة التدريس علي أهمية بث روح التعاون مع قيادات المعاهد، للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدًا على الدور المهم للمعلم ومكانته العلمية وضرورة أن يُحتذى به بين طلابه، مشيرًا إلي الدور الفعال الذي تقوم به قيادات المنطقة لدعم المعاهد وتوفير كافة احتياجاتهم، وموجهًا بنهاية جولته قيادات الإدارات التعليمية بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد، كما نوه فضيلته بضرورة تدارك كافة ملاحظات الزيارة التي تم تسجيلها لتلافيها لاحقًا.

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