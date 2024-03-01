محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث غرق معدية نكلا

قدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء لأسر وأهالي ضحايا حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، مساء اليوم الجمعة، ناقلًا لهم عزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معربًا عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

تقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا

أكد محافظ كفرالشيخ، على وقوف المحافظة بجانب أبنائها في جميع الأوقات وخاصة في الأزمات والمحن، وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوى لأسر ضحايا حادث معدية نكلا الأليم الذي راح ضحيته 8 من خيرة شباب قرية ميت الديبة بكفرالشيخ وهم: "سيف إبراهيم هنداوي يونس، 19 سنة، عبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، 21 سنة، أحمد عزالدين الغرياني، 19 سنة، إيهاب محمد عبدالنبي الشناوي، 19 سنة، حمدي أسامة حمدي الشاملي، 20 سنة، محمود إبراهيم محمود أبوعامر، 21 سنة، سامي فؤاد عابدين سعد الدين، 29 سنة، محمود محمد السيد أبوعامر، 24 سنة"، متمنيًا الشفاء للمصابين وهم "أسامة رشدي الجربة، حسن الشربين أحمد محمد".

وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والنائب ياسر منير، والنائبة مها شعبان، أعضاء مجلس النواب، لجهودهم المبذولة في هذا الحادث الأليم.

كما قدم الشكر لعمدة نكلا "عبدالحميد أبوإبراهيم" على رأس الأهالي المشاركين في عمليات البحث والعثور على جثامين أبنائنا، من قرى "نكلا وأبوربيع"، وحضوره على رأس وفد من قرية نكلا لتقديم واجب العزاء لأسر أبنائنا بقرية ميت الديبة، ومواساتهم في مصابهم الأليم، معربًا عن خالص شكره لجميع المشاركين في عمليات الإنقاذ وخاصة شبابنا من قرى "نكلا وأبوربيع" بمحافظة الجيزة.

من جانبهم، أعرب أهالي قرية ميت الديبة عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفرالشيخ على حضوره لتقديم واجب العزاء، مؤكدين على متابعته اللحظية للحادث وحرصه على رعايتهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والنائب ياسر منير، وياسر حجازي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.