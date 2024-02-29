الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

إزالة 26 إعلانًا مخالفًا بشوارع برج البرلس في كفر الشيخ

إزالة الاعلانات المخالفة
إزالة الاعلانات المخالفة

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن إزالة 26 لوحة إعلانية مخالفة بمدينة برج البرلس، تحت إشراف سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، وذلك في إطار حملة مكثفة للقضاء على الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم إزالة 26 إعلان مخالف من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة برج البرلس، تنوعت ما بين لافتات وبوسترات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، منوهًا بأن الحملة تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمدينة، وتساعد في تطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملة إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكل أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الدورية على كل الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضاري اللائق.

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