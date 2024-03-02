السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق فعاليات المشروع القومى لتأهيل قيادات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات بجامعة كفر الشيخ

نظَّمت إدارة الأسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وتنفيذ ومتابعة إدارة الأسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

تعزيز قدرات الطلاب 

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية هذه الملتقيات التي تهدف إلى توعية شباب الجامعات وصقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، إلى جانب توعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة والانتماء والمسئولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعة، من خلال المحاضرات وورش العمل في  المجالات "الثقافية، الفنية، الرياضية، الاجتماعية، الأسر الطلابية، العلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة"، وخلال ورش العمل تعرض مقترحات جديدة من الطلاب لتطبيقها في تنفيذ الأنشطة الطلابية، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات بالجامعة.

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وأضاف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى تم عقده على مدار 3 أيام وشارك فيه مجالس الاتحادات بكليات الجامعة وعددها 19 كلية، ضم رئيس ونائب رئيس اتحاد كل كلية، والأمين، والأمين المساعد لـ7 لجان الأنشطة بالكلية، وتم تنفيذ الملتقى باختيار قيادات الاتحادات الطلابية لجميع كليات الجامعه بتمثيل 150 طالبًا وطالبة.

وتناولت محاور التدريب والتأهيل موضوعات مهمة في لقاءات حوارية وورش عمل من أهمها "ريادة الأعمال، الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، أمن المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية والاجتماعية (الإدمان والتعاطي، الطلاق، الإلحاد، الانتحار)، الحوكمة والتحول الرقمي، الأنشطة الطلابية ومناقشة اللائحة المالية والإدارية المنظمة للاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية".

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