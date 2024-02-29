محافظ كفر الشيخ يوضح تفاصيل خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه يتابع عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في تقديم الخدمات وإصدار التراخيص الفورية للموطنين، للتيسير على متلقي الخدمات وأصحاب المحال التجارية.

وذلك بدلا من الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجي الثابت لتوفير الوقت والجهد والمال، وذلك للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والتي تستهدف تقديم الخدمات فى القرى والمراكز ومناطق التجمعات السكنية بمدينة كفر الشيخ.

إصدار جميع الخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز الثابت

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الشيخ، لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز الثابت، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجي المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزانة إلكتروني ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلي لترتيب دور متلقى الخدمة.

يأتي ذلك لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية فى الوقت المحدد للخدمة.

تقديم 35 خدمة طلب ترخيص متنوع

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل قدمت 35 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال الأسبوع الجاري، وإصدار 16 رخصة فورية، لافتًا أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم الخدمات المتعددة، في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كل الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة

وأكد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى "القرى الرئيسة"، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

عدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب

وبلغ عدد المعاملات السنوية 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الأسبوعية لوجود سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

أضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكل أنواع التراخيص "محلات، إشغالات، إعلانات، هدم، بناء، تعلية، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء، مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.