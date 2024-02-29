رئيس جامعة كفر الشيخ يزور جامعة "بوليتكنيكا" بمدينة فالنسيا الإسبانية

زار وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور عبدالحميد غلاب، عميد كلية الألسن، والدكتور محمد غانم، الأستاذ بكلية الزارعة، جامعة بوليتكنيكا الاسبانية.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بالزيارة وحسن الاستقبال، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الزيارة، حيث شهدت الزيارة مباحثات لتطوير سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين، متمنيًا مزيدًا من التنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين، في مجالات بناء القدرات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الاسبانية، كما أعرب رئيس جامعة بوليتكنيكا الاسبانية عن بالغ سعادته لاستقبال الدكتور عبدالرازق دسوقي والوفد المرافق له.



رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليات ومعاهد الجامعة ووادي التكنولوجيا

وخلال الزيارة قام الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والوفد المرافق له، بتفقد كليات ومعاهد الجامعة ووادي التكنولوجيا والابتكار، وعقد لقاءات مع مدير وادي التكنولوجيا والابتكار وعميد كلية الهندسة الزراعية ومدير العلاقات الدولية بالجامعة.

وأثناء الجلسة وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، العديد من الأسئلة الخاصة بماهية الأبحاث والامكانية الفعلية لتطبيقها وآلية مشاركة المجتمع المدني والشركات في تمويل البحث العلمي بكلية الهندسة الزراعية بكافة التخصصات، وكيفية تسويق مخرجات البحث العلمي ومردوده على المجتمع المحلي.



عقب ذلك، قام عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة بوليتكنيكا الاسبانية، باصطحاب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والوفد المرافق له، في جوله تفقدية الي مزرعة الجامعة ومصانع الالبان والاعلاف والملاعب والصالات الرياضية ومرافق الجامعة وقسم علوم البحار وقسم المجترات الصغيرة والدواجن.

واتفق الطرفان علي ضرورة عمل إتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين في مجالات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والأبحاث المشتركة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من التجربة الإسبانية.