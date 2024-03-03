إقبال كبير على معارض وشوادر "أهلا رمضان" في كفر الشيخ

أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أنه مع انطلاق الأسبوع الثاني على التوالي لمعارض تجارية في كفر الشيخ "أهلا رمضان" الرئيسية والحامول والمعارض الفرعية في الشوادر ببيلا وقلين وفوة وبرج البرلس وسيدي سالم وعدد كبير من الشوادر في المراكز والقرى، فإن هذه المعارض تشهد إقبالا كبيرا وكثيفا من قبل المواطنين في هذا العام.

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن المعارض تغطي أجزاء كبيرة من محافظة كفر الشيخ، وسيتم افتتاح المعرض الرئيسي في دسوق وعدد من الشوادر في مدينة سيدي غازي ومدينة مسير وعدد من القرى الكبرى خلال هذا الأسبوع. وقد أشاد بالإقبال الكثيف من المواطنين على شراء احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية، وعبّر عن سعادته بالإقبال الكبير على المعرض حيث تتوفر به كافة السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، نظرًا للدعم الكبير المقدم من الغرفة للعارضين. وأوضح أن الغرفة تتحمل تكاليف تجهيز عدد من المعارض والشوادر، كما يتم توفير الكهرباء والحماية المدنية والأمنية والنظافة مجانًا على مدار 24 ساعة، مقابل تقديم خصومات كبيرة على أسعار السلع.

وقد أقر مجلس إدارة الغرفة خطة للتوسع في إقامة معارض وشوادر "أهلا رمضان" لتلبية احتياجات الأسر في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال لجنة المعارض.