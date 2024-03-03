تحصين 70 ألف طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تحصين 63930 طائرًا متنوعًا ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة_مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور يقلل من إنتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع إنتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.

من جانبه، قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 60 عينة ما قبل البيع من 6 مزرعة بإجمالي 35500 طائر، ومنح 7 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.

محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الفرق الإرشادية التوعوية للمحاصيل الزراعية الشتوية

ومؤخرًا، فقد تابع اللواء جمال نورالدين، جهود الفرق الإرشادية على المحاصيل الزراعية، من خلال معاينة حقلية لبعض المحاصيل الشتوية، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة، والإرشادات المتعلقة بالمعدلات السمادية والرى.

وأكد أن الفرق الإرشادية الزراعية تلعب دورًا هامًا فى تنمية القطاع الزراعى، وتساعد المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية محاصيلهم وتحسين مستوى معيشتهم، موجهًا بنشر الوعي بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية لهم حول إختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة، ومساعدتهم في الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالفحص المستمر والعلاج الفوري عند ظهور أي إصابات بالزراعات، لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.