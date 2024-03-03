الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد معارض "أهلًا رمضان" لمتابعة توافر السلع بأسعار مخفضة

المحافظ يتفقد معارض
المحافظ يتفقد معارض أهلا رمضان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظة منها معرض "أهلًا رمضان" بميدان الـ47، ومعرض "أهلًا رمضان" أمام مسجد الخياط، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المعارض تُقام في إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، لافتًا إلى أن المعرض يتضمن كل أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

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إقبال كبير على معارض وشوادر "أهلا رمضان" في كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وفتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ "أهلًا رمضان" بالمدن لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والاستقرار فى حركة الأسواق، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتيِّ التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدى لكل وسائل الإحتكار، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الاسواق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

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