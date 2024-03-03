الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستقبل نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور ثناء راضى، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالى، ويضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة للاعتماد البرامجي لكليات "العلوم، العلاج الطبيعي، الاداب، الاسنان، التربية الرياضية".

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورمحمد ابو والي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاسبق ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، ومديرى وحدات الجودة بالكليات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة لتكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم  العالي والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية وكذلك تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدا علي تقديم كافة أنواع الدعم لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة.

كما وجه الشكر للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الدعم الذى قدموه للجامعة من أجل اعتماد برامجها بعدد من كليات الجامعة.

- توفير الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات 

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لضمان توافر مناخ آمن وصحى لضمان جودة العملية التعليمية فى البرامج المتقدمة للاعتماد.

txt

رئيس جامعة كفر الشيخ يزور جامعة "بوليتكنيكا" بمدينة فالنسيا الإسبانية

وفى بداية كلمته رحب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد الهيئة فى رحاب جامعة كفر الشيخ، كما أشاد بالتعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفنى والأكاديمى الذي تقدمه للجامعة، وأوضح خلال اللقاء دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى. 

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن فرق المراجعة الخارجية ستقوم بزيارة الكليات المتقدمة للاعتماد للوقوف على الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجى وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجهاز الإدارى، والخريجين، والأطراف المجتمعية، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.

وأكدت الدكتورة ثناء راضى، على فخر الهيئة بالجامعات المصرية والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية ومن أهم الجامعات التى نفخر بها جامعة المنصورة المتميزة، وأشارت إلى الشراكة الهامة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمى، كما عبرت عن أملها أن تعتمد كافة الكليات وجميع البرامج بها.

كما تضمنت الزيارة عقد لقاء مع عمداء الكليات ومديرى وحدات الجودة ومنسقى البرامج ومركز ضمان الجودة بالجامعة لتوضيح وشرح المستجدات فى معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التى تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعى للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا، كما تم مناقشة تطورات قرارات الهيئة فيما يخص الاعتماد المؤسسى والبرامجى.

جودة التعليم التعليم والاعتماد جامعة كفر الشيخ نائب رئيس الجامعة طلاب الجامعة

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يتفقد معارض "أهلًا رمضان" لمتابعة توافر السلع بأسعار مخفضة

تحصين 70 ألف طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

إقبال كبير على معارض وشوادر "أهلا رمضان" في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يعلن رفع 1400 طن قمامة

جامعة كفرالشيخ تنظم برنامجًا لدعم وتنمية وعى الشباب بالقضايا الاجتماعية

انطلاق فعاليات المشروع القومى لتأهيل قيادات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث غرق معدية نكلا

الأكثر قراءة

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ليلى الشبح: زوجة حلمي بكر كان تطفىء السجائر في جسده

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

فى الدقائق الأخيرة.. أرملة حلمى بكر تصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين