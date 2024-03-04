الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إطلاق ملتقى السلامة المرورية بكفر الشيخ تحت شعار "تلاقينا - تحركنا - تغيرنا"

الملتقي
الملتقي

أطلق “اتحاد شباب كفرالشيخ” بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بكفر الشيخ الملتقى الأول للسلامة المرورية تحت شعار "تلاقينا - تحركنا - تغيرنا"، لتبادل الأفكار والحلول لتجاوز تحديات المرور وتحقيق تنقل مستدام وتعزيز السلامة على الطرق برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

 

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية،وتلاوة أيات من الذكر الحكيم التى تلاها القارئ إبراهيم علاء، وتم عرض فيديو تسجيلي مع سائقي الميكروباص والتاكسي، بعد ذلك، قدمت الأستاذة نورهان طلعت امين لجنة العلاقات العامة بمركز كفرالشيخ بريزينتيشن توضيحي عن المشكلات المرورية وكيفية علاجها، ثم أدارة الاستاذة شيماء بدر، نائب المنسق العام لمركز كفرالشيخ جلسة بعنوان "الحوار والتعاون" بحضور اللواء حسن شمس الدين، ومجدي النجار، تحدثوا فيها عن اهداف السلامة المروري، التعريف الواسع للسلامة المرورية، محور السلامة المرورية، مسئولية المشاة والسائقين والدولة، والتعريف بقانون المرور.

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انطلاق فعاليات المشروع القومى لتأهيل قيادات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

وقدم محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، شهادة تقدير لأفضل مشرف قطاع، وتفضل منسق عام، وأفضل ـمين لجنة مركزية وفرعية، وأفضل نائب منسق، وأفضل عضو نشط.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الملتقي يهدف إلى تبنى كافة الخطط والبرامج واللوائح المروريه والإجراءات الوقائيه للحد وقوع الحوادث المروريه حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات وأمن البلاد ومقوماتها البشريه والاقتصاديه

أوضح محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ: أن دورنا هو تأهيل ودفع كوادر وطنية ونشر الوعي ودعم الدولة المصرية، الملتقى اليوم فرصة لتبادل الافكار والتجارب والتعلم من بعضنا البعض لنستفد من خبرات المتخصصين والمتحدثين، ولنلتقِ بأشخاص يشتركون في الرغبة في تحقيق تغيير إيجابي في مجال السلامة المرورية

 

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