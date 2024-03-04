وكيل "صحة كفر الشيخ" يجتمع بمديري مستشفيات القطاع الخاص

اجتمع الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالعديد من مديري المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وعددًا من مديري الإدارات بديوان مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الأطراف المعنية لتطبيق وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الرعاية الصحية وذلك بإتباع سياسات الدولة ووزارة الصحة فى الحفاظ على حياة المواطن المصرى وتقديم الخدمات الصحية له فى أفضل صورة.

حيث نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، الاجتماع ما بين القطاع الخاص والمديرية بحضور الدكتوره أميرة هانم عبد السلام، مدير الإدارة، والدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، والدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة مروة حمودة، مدير إدارة الترصد، والدكتور محمد حلمي، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور محمد فريد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والدكتورة أسماء نبيل، مسؤل ملف الAMR.

وأعرب الدكتور شقوير عن شكره للحضور على المشاركة الفعالة، مشيدا بالتعاون والجهود المبذولة في تعزيز الرعاية الصحة في المحافظة، مؤكدا أن وزارة الصحة ستستمر في دعم المستشفيات والمراكز الصحية في تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين.



وقد أكد الدكتور شقوير على ضرورة التفاهم بين جميع الأطباء فى القطاع الخاص وأطباء جميع المستشفيات العامة والمركزية وجميع إدارات مديرية الصحة باستخدام لغة واحدة وهى مصلحة المريض وجعله أولوية، والحرص على علاجه ووقايته من الأمراض المعدية وحمايتة من ازدياد مقاومة المضادات الحيوية.

تفاصيل الاجتماع

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة التعليمات والتوجيهات الخاصة بإدارة العلاج الحر في مجالات مكافحة العدوى والأمراض المتوطنة والأمراض المعدية وملف النفايات والبيئة، وتنظيم الأسرة، إذ تم عمل محاضرة تعريفية بالأمراض المتوطنة وتعريف حالة الملاريا وكيفية الإحالة والتشخيص والتنسيق في ما يخص أعمال المكافحة المتكاملة وتطبيق قرار محافظ كفر الشيخ بشأن أعمال الرش والمكافحة على مستوى محافظه كفر الشيخ.

كما تم تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة العدوى والأمراض الوقائية، وتم توجيه التوصيات الهامة لتعزيز جودة الرعاية الصحية والحد من انتشار الأمراض المعدية والحد من ازدياد مقاومة المضادات الحيوية، كما تم مناقشة سبل التعامل الصحيح مع النفايات الطبية وتأمين بيئة صحية نظيفة في المستشفيات والمراكز الصحية، مع التركيز على إجراءات التخلص الآمن من النفايات والحد من التلوث البيئي.

أما على صعيد تنظيم الأسرة فقد تمت مناقشة البرامج والخطط المستقبلية لتنظيم الأسرة في المحافظة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، فقد أكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، التزام مديرية الشئون الصحية بتوفير الدعم لجميع المستشفيات والمراكز الخاصة، وتم تأكيد التزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة بتنفيذ التعليمات والتوجيهات المقدمة، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ.