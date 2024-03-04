تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بكفر الشيخ

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تشغيل عيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة أيام الجمعة من كل أسبوع، من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وذلك لزيادة الأوقات التى تقدم فيها الخدمة للمرضى، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة أوقات تقديم الخدمات للارتقاء بالمنظومة الصحية

تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى بشكل أفضل

قال محافظ كفرالشيخ، إن القرار يهدف إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعى للمرضى بشكل أفضل، وتخفيف العبء عنهم، خاصة فى ظل ازدياد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات، مؤكدًا توفر خدمات العلاج الطبيعى فى جميع مستشفيات كفرالشيخ.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن أنواع العلاج الطبيعى متعددة، بما فى ذلك العلاج الطبيعى العام، والعلاج الطبيعى الرياضى، والعلاج الطبيعى للأطفال، والعلاج الطبيعى للمسنين، مشيدًا بدوره فى علاج العديد من الحالات بما فى ذلك آلام الظهر وآلام المفاصل والإصابات الرياضية والكسور، والشلل، والتهاب المفاصل.

ومؤخرا، فقد اجتمع الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالعديد من مديري المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وعددًا من مديري الإدارات بديوان مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الأطراف المعنية لتطبيق وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الرعاية الصحية وذلك باتباع سياسات الدولة ووزارة الصحة فى الحفاظ على حياة المواطن المصرى وتقديم الخدمات الصحيه له فى افضل صورة وذلك بقاعة الرنين بمستشفي كفر الشيخ العام.