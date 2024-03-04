تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 165 مواطنًا مجانا بدسوق في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1165 مواطنًا بالقافلة العلاجية المجانية بقرية الطراوى مركز دسوق، وإجراء 307 تحاليل طبية، و75 حالة أشعة، و210 فحوص طبية لـ 105 مواطنًين، وذلك فى إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

تخصصات وعيادات القافلة

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل 13 مواطنًا إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

أهم أهداف "حياة كريمة" توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين في الريف المصري

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين في الريف المصري، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن القوافل الطبية تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن القوافل الطبية تلعب أيضًا دورًا هامًا فى تحسين الرعاية الصحية، والصحة العامة للمواطنين، من خلال التثقيف الصحى وتعزيز الوقاية من الأمراض، مشيرًا إلى إنتظام جدول تنقل القوافل، والتوسع فى الإنتشار بقرى ومراكز المحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين.