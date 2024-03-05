أوقاف كفرالشيخ تناقش استعدادات استقبال شهر رمضان

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية للاستعداد لشهر رمضان المبارك لعام 1445، بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه مع استقبال شهر رمضان الكريم.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لمديري الإدارات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات والأمن والرخاء والازدهار فى شتى المجالات.

وفي الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بإمساكية شهر رمضان المبارك، وتنفيذ خطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية، فيما يتعلق بخطبة الجمعة، من حيث الالتزام بالوقت والموضوع وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن منعًا للتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة عند المخالفة.

متابعة الأنشطة المقامة بالمساجد

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع ضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية وجمهور ومقارئ السادة الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام، وخاطرة التراويح، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، فضلا عن نقل كافة الأنشطة الدعوية على صفحات الإدارات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفكر الوسطي من خلال مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي من أئمة واعظات بجميع الإدارات الفرعية.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف على منع نقل أو ندب أي إمام، أو عامل من مسجد لآخر، إلا بعرض مذكرة عليه، ناهيك عن منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها، وأنه من يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية.

كما شدد وكيل الوزارة على الاهتمام بحملة النظافة التى تم الإعلان عنها بجميع المساجد والزوايا التابعة للمديرية داخليًا وخارجيًا ومتابعة أسطح المساجد وتنظيفها، ومتابعة تحديث الرقم القومي، ومتابعة الملحقات الشاغرة والإعلان عنها في الأماكن البارزة، وتكثيف متابعة خطوط سير المفتشين ومتابعة أدائهم خلال الشهر الفضيل، وشحن عدادات الكهرباء في مواعيدها، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إرسال تقرير لكل ماسبق على حده.