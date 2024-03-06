الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد خط المياه في "مصرب الجرن" بتكلفة 700 ألف جنيه

إحلال وتجديد خط
إحلال وتجديد خط المياه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بعزبة مصرب الجرن التابعة للوحدة المحلية لقرية حاذق بنطاق مركز بيلا، وذلك  ضمن خطة الصيانة وتجديد شبكات وخطوط المياه التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يجري أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بعزبة مصرب الجرن بطول 700 م واستبدالها بمواسير بلاستيك قطر 6 بوصة، بتكلفة 700 ألف جنيه، لزيادة ضغوط المياه بالمنطقة، بالإضافة إلي تركيب شبكة داخلية، وذلك في إطار تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في القري والريف، والقضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب فى قري مراكز المحافظة.

txt

استبدال وحدات الإضاءة القديمة بشوارع كفر الشيخ بـ"LED" موفرة للطاقة

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم التنسيق مع  مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي ببيلا، بإحلال وتجديد خط المياه الرئيسي لقرية مصرب الجرن، بخط مياه جديد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، استجابة لشكاوى أهالي الفرية والتأكد من كفاءته وصلاحيته للعمل وتوصيل المياه للمواطنين بعد الانتهاء من الاعمال، موجهًا الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ، ومدير منطقة مياه الشرب ببيلا، في الاستجابة السريعة والتحرك الفوري لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه بقري المركز.

تجديد خط المياه لتلافي شكاوي المواطنين

ومن جانبه أكد المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، أنه جاري إحلال وتجديد خط مياه المغذى لقرية مصرب الجرن، لتلافى شكوى المواطنين من ضعف المياه لديهم بسبب قدم الخطوط الموجودة حيث أنها من الاسبستوس، وذلك بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، وتعليمات رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمحافظة، لتقديم افضل خدمة وجودة عالية للمواطنين بمركز ومدينة بيلا.

مصرب الجرن مركز بيلا قرية حاذق محافظة كفرالشيخ خط المياه

مواد متعلقة

أوقاف كفرالشيخ تناقش استعدادات استقبال شهر رمضان

وكيل "شباب كفر الشيخ" يفتتح معرض الفنون التراثية لطلائع مصر

محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من أعمال رصف طريق «حاذق- أبوبدوى» فى بيلا

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بدسوق.. ويكلف بتكثيف الرقابة

تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 165 مواطنًا مجانا بدسوق في كفر الشيخ

تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بكفر الشيخ

وكيل "صحة كفر الشيخ" يجتمع بمديري مستشفيات القطاع الخاص

إطلاق ملتقى السلامة المرورية بكفر الشيخ تحت شعار "تلاقينا - تحركنا - تغيرنا"

الأكثر قراءة

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

تفاصيل رفع البنك المركزى سعر الفائدة 600 نقطة أساس

عطل فنى يضرب فيسبوك

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

السعر العادل للجنيه يمهّد الطريق لـ20 مليار دولار جديدة واستثمارات بـ145 مليارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس