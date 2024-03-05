الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من أعمال رصف طريق «حاذق- أبوبدوى» فى بيلا

الطريق
الطريق

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق «حاذق- أبوبدوي» بإجمالي أطوال 500 م وعرض 6 أمتار، وبدء أعمال الرصف بطريق «حاذق- أبو أرز» بإجمالي أطوال 1250 م وعرض 5 أمتار، بمركز بيلا، بمتابعة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد علي عثمان، مدير المديرية.

 

وأكد المحافظ استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى يشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

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وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الرابط بين قريتي حاذق وأبوبدوي، وبدء أعمال الريف بطريق قرية حاذق وعزبة أبوأرز، لخدمة أهالي مركز بيلا وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالطرق للنهوض بمستوي الخدمة المقدمة لهم، وضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا.

 

  • تنفيذ 6 قرارات إزالة علي أملاك الدولة بمساحة 1837 م2 

تابع اللواء جمال نورالدين، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأكد  الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات المعنية.

مركز بيلا طريق حاذق طريق أبو بدوي رصف الطرق محافظة كفر الشيخ

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