وكيل "صحة كفر الشيخ" يقود لجنة للمرور على الوحدات

مر الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، على الوحدة الصحية بنشرت التابعة لمدينة قلين محافظة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور محمد يونس، مدير إدارة الأسنان بالمديرية،

وذلك بحضور الدكتورة عبير العقدة، مدير إدارة قلين.



وتأتي تلك الجولات للتأكد من انتظام سير العمل بها وتوفير الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على الوحدة وكذلك الجهود المبذولة بعيادة الأسنان الجديدة بالوحدة وقد تبين انضباط طاقم العمل، كما تبين وجود نقص ببعض المستلزمات الطبية وعلى الفور قام بالتواصل مع مدير إدارة الصيدلة ومسئول المستلزمات الطبية بالمديرية لسرعة توفير النواقص من المستلزمات الطبية للوحدة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على مستوى النظافة داخل الوحدة مشددا على استمرار المتابعة لكافة المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ على مدار الساعة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية المختلفه دون تقصير.

كانت قد نظمت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، وتمكنت الحملة من ضبط ٢ مستشفى تعمل بدون ترخيص وتم تحرير محضر إثبات حالة لمنشأة تعمل بدون ترخيص وبالتعاون مع هيئة الدواء تم تحريز الأدوية الموجودة بالمستشفتين وتحرير محضر بذلك.

وشملت الحملة أيضا المرور على 150 منشأة، منها 64 منشأة مرخصة و36 منشأة غير مرخصة، سيتم إصدار قرارات غلق لها لتنفيذها لاحقًا. كما تم تنفيذ 16 قرار غلق إداري، وتحويل 7 محاضر إثبات حالة إلى النيابة العامة، و27 محضر فض شمع لمنشآت سبق تشميعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات في المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، كما تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها.