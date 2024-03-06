الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة الرصف الجديدة على طريق طنطا

محطة الرصف
محطة الرصف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، محطة الرصف الجديدة"، على رافد الطريق الدولي "كفرالشيخ - طنطا"، بحضور  أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تطوير المحطة الأسفلتية لتعمل بنظام اسكادا سستم، للحصول على خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية على مساحة 6000م٢، بطاقة إنتاجية 120 طنًا/ ساعة بعد تمام تجهيزها بالمعدات الحديثة وتضمن " 2 لودر، و2 فينشر، 2 هراس مكواة، 2 جليدر، فضلًا عن سيارات نقل ثقيل لرش البوتامين والمياه، 4 خزانات بوتامين بسعة 200 طن، وتنك للوقود.

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وقال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع وحدة الرصف الجديد يقوم بتنفيذ أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية بطرق ومحاور مدينة كفرالشيخ والشوارع الداخلية لتقديم خدمة متميزة لأبناء كفرالشيخ، لافتًا أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

محطة الرصف رصف الشوارع الخليفة المأمون محافظة كفر الشيخ محطة رصف مطورة

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