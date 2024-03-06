لضمان جودة المنتجات.. زيارات مفاجئة على المنشآت الغذائية بكفر الشيخ

أجرى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، زيارة مفاجئة للمنشآت الغذائية برفقة كل من الدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل الوزارة، والدكتور شريف الخولي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد القاضي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إذ تركزت الزيارة على تفقد وتفتيش المنشآت الغذائية بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

خلال الزيارة، تمت مناقشة الإجراءات الصحية والوقائية التي تطبق في تلك المنشآت، وتقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة لتعزيز المعايير الصحية والسلامة الغذائية، ولتأكيد على أهمية الامتثال للتشريعات والقوانين الصحية المعمول بها، وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية للحد من أي مخاطر صحية محتملة.

وأشار الدكتور شقوير خلال الزيارة إلى أهمية متابعة تاريخ الصلاحية بشكل يومي، والتأكد من أن المنتجات لا تزال صالحة للاستخدام قبل تقديمها للمستهلكين، ما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات التي يشترونها ويحميهم من تناول منتجات فاسدة.

كما تم التنبيه على ضرورة استخراج الشهادة الصحية لجميع العاملين في المنشأة، وتحديثها بانتظام، وإعادة إجراء الفحوصات الضرورية للتأكد من استمرار صحة العاملين والذي يساهم في ضمان سلامة العمال ومنع انتشار الأمراض القابلة للانتقال عبر المنتجات الغذائية.

تنظيم اليوم العلمي للتغذية العلاجية

ومؤخرا، فقد قامت مديرية الصحة بتنظيم فعاليات اليوم العلمي للتغذية العلاجية بعنوان "التغذية الوريدية والانبوبية"، استهدفت هذه الفعاليات اخصائيي وفنيي التغذية في عدد من المستشفيات بالمحافظة.

تمحورت فعاليات اليوم العلمي حول أهمية التغذية الوريدية والانبوبية في التدبير الصحي والعلاجي للمرضى. تضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات والعروض التوضيحية التي تناولت أحدث التطورات والأبحاث في هذا المجال، إذ تم مناقشة مواضيع مثل التشخيص الدقيق للحالات التي تحتاج إلى التغذية الوريدية والانبوبية، وتصميم برامج التغذية الملائمة، وأفضل الممارسات في رعاية المرضى الذين يعتمدون على هذه الأساليب الغذائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الفعاليات فرصة هامة لتطوير المعرفة وتحديث العمل العلمي في مجال التغذية العلاجية، وتعزز الوعي بأحدث الابتكارات والأساليب في هذا المجال، كما تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مهارات الفريق الطبي في مجال التغذية الوريدية والأنبوبية.