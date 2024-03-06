الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لضمان جودة المنتجات.. زيارات مفاجئة على المنشآت الغذائية بكفر الشيخ

وكيل الوزارة يتفحص
وكيل الوزارة يتفحص المنتجات

أجرى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، زيارة مفاجئة للمنشآت الغذائية برفقة كل من الدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل الوزارة، والدكتور شريف الخولي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد القاضي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إذ تركزت الزيارة على تفقد وتفتيش المنشآت الغذائية بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

خلال الزيارة، تمت مناقشة الإجراءات الصحية والوقائية التي تطبق في تلك المنشآت، وتقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة لتعزيز المعايير الصحية والسلامة الغذائية، ولتأكيد على أهمية الامتثال للتشريعات والقوانين الصحية المعمول بها، وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية للحد من أي مخاطر صحية محتملة.

txt

صحة كفر الشيخ: افتتاح 10 عيادات للعلاج الطبيعي في عدد من الوحدات الصحية

وأشار الدكتور شقوير خلال الزيارة إلى أهمية متابعة تاريخ الصلاحية بشكل يومي، والتأكد من أن المنتجات لا تزال صالحة للاستخدام قبل تقديمها للمستهلكين، ما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات التي يشترونها ويحميهم من تناول منتجات فاسدة.

كما تم التنبيه على ضرورة استخراج الشهادة الصحية لجميع العاملين في المنشأة، وتحديثها بانتظام، وإعادة إجراء الفحوصات الضرورية للتأكد من استمرار صحة العاملين والذي  يساهم في ضمان سلامة العمال ومنع انتشار الأمراض القابلة للانتقال عبر المنتجات الغذائية.

تنظيم اليوم العلمي للتغذية العلاجية

ومؤخرا، فقد قامت مديرية الصحة بتنظيم فعاليات اليوم العلمي للتغذية العلاجية بعنوان "التغذية الوريدية والانبوبية"، استهدفت هذه الفعاليات اخصائيي وفنيي التغذية في عدد من المستشفيات بالمحافظة.

تمحورت فعاليات اليوم العلمي حول أهمية التغذية الوريدية والانبوبية في التدبير الصحي والعلاجي للمرضى. تضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات والعروض التوضيحية التي تناولت أحدث التطورات والأبحاث في هذا المجال، إذ  تم مناقشة مواضيع مثل التشخيص الدقيق للحالات التي تحتاج إلى التغذية الوريدية والانبوبية، وتصميم برامج التغذية الملائمة، وأفضل الممارسات في رعاية المرضى الذين يعتمدون على هذه الأساليب الغذائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الفعاليات فرصة هامة لتطوير المعرفة وتحديث العمل العلمي في مجال التغذية العلاجية، وتعزز الوعي بأحدث الابتكارات والأساليب في هذا المجال، كما تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مهارات الفريق الطبي في مجال التغذية الوريدية والأنبوبية.

صحة كفر الشيخ وزارة الصحة منشآت غذائية منتجات غذائية محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد خط المياه في "مصرب الجرن" بتكلفة 700 ألف جنيه

أوقاف كفرالشيخ تناقش استعدادات استقبال شهر رمضان

وكيل "شباب كفر الشيخ" يفتتح معرض الفنون التراثية لطلائع مصر

محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من أعمال رصف طريق «حاذق- أبوبدوى» فى بيلا

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بدسوق.. ويكلف بتكثيف الرقابة

تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 165 مواطنًا مجانا بدسوق في كفر الشيخ

تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بكفر الشيخ

وكيل "صحة كفر الشيخ" يجتمع بمديري مستشفيات القطاع الخاص

الأكثر قراءة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

عطل فنى يضرب فيسبوك

البنك المركزى: تطبيق السعر العادل للجنيه إجراء بالغ الأهمية

خبراء اقتصاديون يشيدون بقرار اتباع سياسات سعر الصرف المرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد غزة ومحاولات لوقف إطلاق النار.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى